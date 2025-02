Cesena, Mignani: “Pisa affamato e carico ma noi vogliamo muovere la classifica”

Il Cesena inaugura i big-match del girone di ritorno al Manuzzi contro il Pisa, che domani alle 17.15 arriverà bello carico in Romagna dopo l’ultima bruciante sconfitta contro il Cittadella: “L’obiettivo – ha spiegato Michele Mignani - è dare continuità ai nostri risultati e muovere sempre la classifica in questo momento della stagione. Se fai tre punti la muovi tanto, se ne fai uno comunque la muovi. Troveremo una squadra affamata e carica, che viene da una sconfitta immeritata e che ha fatto 20 punti in più di noi. Fanno della forza, dell’intensità e della concretezza le loro armi migliori, ma il Pisa è lassù anche grazie a organizzazione e qualità. Sarà una partita difficilissima, però dobbiamo andare in campo sapendo che abbiamo in partenza le stesse possibilità che hanno loro di vincere la partita. Quindi dobbiamo giocarcela con tutte le nostre forze”. Domani mancheranno gli squalificati Ciofi e Calò e l’acciaccato Ceesay. Rientra Siano.