Cesena, Mignani non è in discussione ma deve invertire la rotta

Avanti con Michele Mignani. Nonostante il fragoroso crollo degli ultimi due mesi (7 sconfitte nelle ultime 9 giornate) e una china molto preoccupante (3 sconfitte consecutive, evento mai accaduto), il Cesena non intende cambiare la propria guida. L’allenatore ligure gode ancora della piena fiducia della proprietà e dell’intera area tecnica. La classifica, che continua ad essere la cosa migliore del 2026, è il primo appiglio che al momento salva Mignani, ma anche alcune delle ultime prestazioni (i 90 minuti contro il Bari ma anche la prima ora di gioco contro Venezia e Spezia) non sono dispiaciute ai dirigenti bianconeri.