Cesena, Mignani non è in discussione ma deve invertire la rotta

Avanti con Michele Mignani. Nonostante il fragoroso crollo degli ultimi due mesi (7 sconfitte nelle ultime 9 giornate) e una china molto preoccupante (3 sconfitte consecutive, evento mai accaduto), il Cesena non intende cambiare la propria guida. L’allenatore ligure gode ancora della piena fiducia della proprietà e dell’intera area tecnica. La classifica, che continua ad essere la cosa migliore del 2026, è il primo appiglio che al momento salva Mignani, ma anche alcune delle ultime prestazioni (i 90 minuti contro il Bari ma anche la prima ora di gioco contro Venezia e Spezia) non sono dispiaciute ai dirigenti bianconeri.

Difetti cronici

A preoccupare e soprattutto a far riflettere, invece, sono i difetti cronici della squadra, che proprio non si riescono a correggere, e anche l’incapacità di centrare qualche pareggio per provare a fermare un’emorragia che dura da troppo tempo. Insomma, le statistiche di molte partite (anche quelle perse, tranne Chiavari) sono complessivamente ancora dalla parte di Mignani e per questo non sono previsti cambi in settimana. Naturalmente il tecnico dovrà lavorare nel miglior modo possibile per cercare nuove soluzioni e per invertire un trend che sta pesando soprattutto nei momenti di difficoltà dentro alle partite, con il Cesena che incassa sistematicamente gol a ogni tiro concesso, dimostrando di essere troppo vulnerabile quando la palla l’hanno gli avversari.

Verso Empoli

Dopo aver usufruito di un giorno di riposo, oggi i bianconeri si ritroveranno a Villa Silvia per la ripresa degli allenamenti in vista della trasferta di sabato (ore 15) ad Empoli, ultima giornata del mese di febbraio ma anche ultima partita contro una squadra in difficoltà prima del tour de force di marzo con due turni infrasettimanali. Sabato al Castellani tornerà Zaro al centro della difesa, mentre sono da valutare le condizioni di Magni, uscito per un problema muscolare dopo aver sostituito Frabotta. Di sicuro contro l’Empoli non ci sarà l’infortunato Castrovilli, che potrà rientrare il martedì successivo contro il Monza oppure nel derby di Modena.

A sua volta, l’Empoli dovrà rinunciare al centrocampista Magnino e soprattutto all’esterno Elia, che saranno fermati per una giornata dal giudice sportivo.

