Cesena, Mignani non è in discussione ma deve invertire la rotta

Avanti con Michele Mignani. Nonostante il fragoroso crollo degli ultimi due mesi (7 sconfitte nelle ultime 9 giornate) e una china molto preoccupante (3 sconfitte consecutive, evento mai accaduto), il Cesena non intende cambiare la propria guida. L’allenatore ligure gode ancora della piena fiducia della proprietà e dell’intera area tecnica. La classifica, che continua ad essere la cosa migliore del 2026, è il primo appiglio che al momento salva Mignani, ma anche alcune delle ultime prestazioni (i 90 minuti contro il Bari ma anche la prima ora di gioco contro Venezia e Spezia) non sono dispiaciute ai dirigenti bianconeri.

A preoccupare e soprattutto a far riflettere, invece, sono i difetti cronici della squadra, che proprio non si riescono a correggere, e anche l’incapacità di centrare qualche pareggio per provare a fermare un’emorragia che dura da troppo tempo. Insomma, le statistiche di molte partite (anche quelle perse, tranne Chiavari) sono complessivamente ancora dalla parte di Mignani e per questo non sono previsti cambi in settimana. Naturalmente il tecnico dovrà lavorare nel miglior modo possibile per cercare nuove soluzioni e per invertire un trend che sta pesando soprattutto nei momenti di difficoltà dentro alle partite, con il Cesena che incassa sistematicamente gol a ogni tiro concesso, dimostrando di essere troppo vulnerabile quando la palla l’hanno gli avversari.