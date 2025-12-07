Cesena, Mignani: “Il divieto di trasferta è un grande dispiacere, la nostra è una tifoseria sana. Il Padova? Squadra tosta”

Michele Mignani ha parlato alla vigilia di Padova-Cesena in programma domani all’Euganeo (ore 15) dove non ci saranno i tifosi bianconeri: “Senza entrare nel merito delle ragioni che hanno portato al divieto, dico che in questo modo si stanno allontanando i tifosi dagli stadi. Per me è un grande dispiacere. La nostra è una tifoseria sana che anche in settimana ci ha fatto sentire la sua vicinanza”. Sul Padova neopromossa: “Si portano dietro entusiasmo dello scorso anno. È una squadra tosta con un allenatore che ha dato continuità. “ Su Berti influenzato e Blesa alle prese con un problema al polpaccio: “ Oggi si sono allenati tutti e sono disponibili, anche se andranno valutate le loro condizioni. Anche Bisoli è convocato”.