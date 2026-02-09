Cesena, Mignani e il mercato: “I nuovi danno energia, sarebbe stato meglio averli prima”

Primo turno infrasettimanale del 2026 per il Cesena, che martedì sera (ore 20) sarà di scena sull’insidioso campo sintetico di Chiavari: “La Virtus Entella – ha spiegato Michele Mignani – ha un’idea di calcio ben consolidata, è una squadra solida e intensa, soprattutto sul loro campo in sintetico. Vanno sempre alla ricerca diretta della profondità e della porta, ma hanno anche giocatori che sanno trattare bene la palla. Sarà una partita fisica, dovremo pareggiare la loro intensità, per far emergere le nostre qualità”.

Sui nuovi, ecco il giudizio di Mignani: “I nuovi danno aria fresca ed energia, soprattutto rispetto a chi era scontento e voleva andare via. Questa è la prima nota lieta e positiva del mercato. Sarebbe stato meglio averli prima, nei primi giorni e non negli ultimi, ma si è fatto di necessità virtù. Sono arrivati quattro ragazzi che hanno voluto fortemente sposare il mondo Cesena e questa è la base più importante, poi credo possano essere un valore aggiunto per qualità tecniche e fisiche. Escludendo Corazza, gli altri hanno un piccolo ritardo di condizione, dobbiamo essere bravi noi a gestirli al meglio”.