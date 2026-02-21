Cesena, Mignani dopo il ko con lo Spezia: “La fiducia del presidente? Prima della partita l’ho sentita” VIDEO

Forse per la prima volta da quando ha scelto di accomodarsi sulla panchina del Cesena e di confrontarsi con la stampa, l’allenatore dei romagnoli Michele Mignani appare veramente affranto. La sconfitta beffarda contro lo Spezia ha lasciato un forte amaro in bocca. E, forse, agita persino il suo animo, tradizionalmente calmo e razionale. “La spiegazione di questa situazione? Si prende gol con estrema facilità. Pur non concedendo molto all’avversario. Questo è indiscutibile – ha sottolineato a gran voce Mignani -. Il Cesena, oggi, ha perso, prendendo 3 gol, ma senza lasciare spazio all’avversario”. Ma come sempre non si esime dal riconoscere le responsabilità. “È un demerito, soprattutto perché è una situazione che si ripete nel tempo. La squadra, però, gioca, crea e ha occasioni. Il risultato di oggi è ingiusto”.

Sul discusso gol vittoria di Artistico, concesso con la conferma del Var ha espresso il suo punto di vista: “L’arbitro mi sembra abbia fischiato fallo per il Cesena, poi è andato a rivederlo, ma questo non cambia. Oramai non mi spiego più nulla, accetto quello che viene”. E adesso anche per Mignani è tempo di riflessioni: “Prima della partita ho scambiato dei messaggi con il presidente – ha dichiarato - e ho avvertito una grande fiducia nei miei confronti. Dopo la partita non l’ho sentito, quindi, non lo so. Vedremo. Ma prima del match, l’ho percepita sia dal presidente che dal presidente”.