Cesena, Mignani con fiducia verso Palermo: “La squadra sta bene, meriterebbero tutti di giocare”

“L’assenza di Berti? Nella testa ho tante soluzioni diverse, la squadra ha in rosa 2/3 alternative che possono darci qualcosa. Il valore di una squadra non passa attraverso un solo giocatore ma attraverso un gruppo”. Così Michele Mignani alla vigilia di Palermo-Cesena (domani ore 15) una sfida durissima per i bianconeri reduci dal pareggio con il Modena.

Mignani è un fresco ex e inquadra il pomeriggio del Barbera: “Andiamo in trasferta in uno stadio molto caldo contro una squadra che quest’anno ha migliorato l’organico cercando di avere obiettivi alti. Sarà una partita difficile ma proveremo a tornare a casa con dei punti. La mia parentesi a Palermo è stata breve ma intensa. Ci sono tante differenze rispetto ad adesso, come tutte le squadre ancora non è ben definita però la differenza più grande in questo momento è il modulo di gioco”.

Il tecnico bianconero ha avuto buoni segnali in allenamento: “La squadra sta bene, l’allenamento di oggi mi dice che scegliere la formazione è difficile perché meriterebbero di giocare tutti, cercheremo quella più funzionale”.