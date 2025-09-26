Cesena, Mignani: “Col Palermo dovremo dare più del solito in una grande cornice di pubblico”

Michele Mignani presenta il big match contro il Palermo: “Affrontiamo una squadra con valori importanti con giocatori di categoria superiore e un allenatore vincente. Per noi è una partita al limite in cui dovremo dare più del solito in una grande cornice di pubblico. Rispetto allo scorso anno il Palermo arriva in un momento ottimale. Noi abbiamo cambiato meno”. Sulla cooperativa del gol bianconera: “La interpreto come un buon spirito di squadra e una soddisfazione in più per noi”. Su Diao: “Viene dal calcio spagnolo, diverso dalla nostra serie B, sta facendo un processo di crescita e mostra qualità che ne fanno un giocatore di prospettiva”.