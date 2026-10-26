Cesena, Mignani a Catanzaro: il preparatore D’Urbano lo raggiunge e saluta i bianconeri

Per il Cesena c’è un nuovo problema da risolvere, che riguarda una figura fondamentale come quella del preparatore atletico. Il Cavalluccio, dopo il turno infrasettimanale, saluterà Giorgio D’Urbano: l’ex allenatore di Alberto Tomba raggiungerà Catanzaro, dove tornerà a lavorare con Michele Mignani, ingaggiato ieri dal club calabrese dopo l’esonero di Gorgone in seguito alla disfatta di sabato sera contro l’Ascoli. L’ex tecnico bianconero ha subito chiesto al direttore sportivo Polito (con il quale aveva lavorato a Bari) di riavere nel proprio staff il fedelissimo D’Urbano, che ha immediatamente accettato la chiamata. Mercoledì raggiungerà la Calabria, ma nel frattempo il Cesena dovrà trovare velocemente un sostituto da inserire nello staff di Diamanti.