Cesena, Mignani a Bolzano ritrova Olivieri: “La presenza dei tifosi sarà una spinta in più”

Dopo la bella e meritata vittoria in rimonta sul campo dello Spezia, sabato (ore 15) il Cesena è di nuovo in trasferta sul campo del Sudtirol. Riacquistata la voce, dopo il silenzio di sabato a La Spezia, Michele Mignani parla alla vigilia della trasferta a Bolzano: “Siamo quelli di La Spezia con Olivieri in piu. Bisoli ha una infiammazione che non consente di fare previsioni, guardiamo giorno dopo giorno, anche se fosse per lui giocherebbe subito. Con noi a Bolzano viene ancora Bertaccini, mentre Zamagni dopo l’infortunio torna disponibile per la Primavera”. Sulle tante vittorie in trasferta: “Quando giochiamo in casa nostra gli avversari sono più coperti, mentre in casa loro sono più spavaldi. Noi comunque scendiamo in campo sempre per vincere”. Tornando alla vittoria di La Spezia decisa con due schemi su palla inattiva perfettamente riusciti: “Le statistiche dicono che sono una parte importante nella realizzazione dei gol. A volte riescono altre no. Noi ci lavoriamo molto con lo staff nei giorni vicini alla gara”. Sui tifosi che riempiranno il settore ospiti del Druso: “La nostra squadra è sensibile all’apporto dei tifosi, la loro presenza sarà una spinta in più.”