Cesena, Mesure è saltato, Cole cerca il vice in Inghilterra

Cesena, addio Jack Mesure: il tecnico sotto contratto con il Chelsea, che Ashley Cole aveva scelto come suo vice, non è riuscito a liberarsi dal club londinese e quindi il Cesena dovrà cercare altrove. Cole ha individuato altri due profili inglesi per questo ruolo e a giorni ci sarà la scelta definitiva. Intanto il nuovo match analyst è Luca Polidori, che svolgeva questo ruolo nell’Under 17 e nell’Under 16.

Ieri mattina i bianconeri si sono allenati a Villa Silvia: una seduta tattica sul 4-2-3-1. Probabile una corsia mancina con Corazza e Bastoni, da capire se il Cesena giocherà con una punta più Berti (con Bisoli in mediana) o due punte in verticale con Francesconi e Berti (o Bisoli) davanti alla difesa.

Per la partita di domani sono stati venduti 2.358 biglietti, di questi 1.005 di settore ospiti.