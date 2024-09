Cesena, mercoledì visita ortopedica per Berti

Secondo sospiro di sollievo per Tommaso Berti. Dopo essersi sottoposto venerdì notte a una radiografia all’ospedale Bufalini, che ha escluso fratture alla caviglia destra colpita dall’intervento killer di Caldara durante il secondo tempo del derby contro il Modena, ieri il trequartista di Calisese è stato sottoposto ad altri accertamenti specifici. L’esito della risonanza magnetica lascia ben sperare in quanto la lesione di quasi tutti i legamenti della caviglia destra è del grado più basso (il primo). Ce n’è però una di grado superiore al peroneo astragalico anteriore. Anche per questo motivo, lo staff medico del Cesena ha deciso di far vedere Berti da uno specialista. Domani, quindi, il numero 14 sarà sottoposto a visita ortopedica e solo una volta avuto il referto dello specialista il Cesena comunicherà l’esatto quadro clinico e i tempi di recupero. Realistico a questo punto ipotizzare la gara Cesena-Sampdoria in programma (per ora) domenica 19 ottobre.