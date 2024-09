Cesena, mercoledì a Pisa spazio a coloro che giocano meno

Dopo essere rientrato sabato sera da Palermo con un charter atterrato a Forlì, il Cesena si è ritrovato ieri mattina a Villa Silvia per la ripresa degli allenamenti in vista dell’impegno infrasettimanale che, mercoledì alle ore 16, lo vedrà in campo all’Arena Garibaldi per i sedicesimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa contro il Pisa. Per l’occasione, il tecnico Mignani darà spazio a tutti i giocatori della rosa, presumibilmente anche a chi ha giocato meno nelle prime sei giornate di campionato. Scalpitano Pieraccini, Piacentini, Celia, Francesconi, Chiarello, Antonucci e Van Hooijdonk, oltre agli ultimi arrivati Mendicino e Tavsan, che hanno debuttato sabato al Barbera. Non saranno disponibili gli infortunati Berti e Saber. In vista della gara di Coppa, i bianconeri si alleneranno oggi pomeriggio e domattina a Villa Silvia a porte chiuse.

Dopo la sfida di Pisa, il Cavalluccio riprenderà a lavorare al Rognoni giovedì mattina con una seduta a porte aperte per proseguire poi gli allenamenti verso la sfida di campionato contro il Mantova in programma domenica al Manuzzi alle ore 15.

© RIPRODUZIONE RISERVATA