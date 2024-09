Cesena, Mendicino è rientrato, Kargbo arriva giovedì

Michele Mignani recupera anche il penultimo pezzo della sua collezione. L’Under 19 azzurra di Leonardo Mendicino ha chiuso ieri mattina il torneo internazionale in Croazia pareggiando 2-2 contro i padroni di casa: il centrocampista bianconero, che questa mattina sarà presentato allo stadio assieme a Tavsan, ha giocato 20 minuti da subentrato e poi è rientrato in Romagna. Ieri sera, invece, è scesa in campo la Sierra Leone di Augustus Kargbo, impegnata nelle qualificazioni Mondiali in Zambia. L’attaccante del Cesena tornerà a disposizione di Mignani solo domani e contro il Modena partirà inevitabilmente dalla panchina.

A Villa Silvia, intanto, prosegue la marcia di avvicinamento al derby contro i canarini: infatti ieri i bianconeri hanno lavorato al pomeriggio, oggi alle 17 è prevista un’altra seduta a porte chiuse. Stesso menù per domani, quando è in programma la rifinitura.

