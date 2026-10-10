Cesena, Mencucci arriva lunedì e ritroverà Diamanti

La prossima settimana si aprirà con l’arrivo di Sandro Mencucci. L’esperto dirigente fiorentino è atteso già da lunedì in città, dove potrà cominciare a prendere confidenza con Cesena e con quello che sarà il suo nuovo ambiente di lavoro.

Ormai non ci sono più dubbi, ma soltanto certezze: in attesa di salutare Corrado Di Taranto, che oggi comunicherà il proprio addio accettando contestualmente la proposta del Padova, il Cavalluccio ha trovato velocemente il sostituto, incassando il sì di un dirigente di grandissimo spessore destinato a diventare il nuovo amministratore delegato del club. Di professione dottore commercialista, il 65enne Mencucci è entrato nel mondo del calcio 24 anni fa a Firenze, quando la famiglia Della Valle lo scelse per la rinascita della Florentia Viola. E proprio nella sua prima stagione in Toscana ha conosciuto Alessandro Diamanti, che venne acquistato dal club viola il 1° gennaio 2003 dal Prato. Il giovanissimo Alino, nella seconda parte della stagione, venne utilizzato soprattutto in Primavera, ma riuscì a ritagliarsi un po’ di spazio anche in prima squadra: l’ex bianconero Cavasin lo schierò tre volte in campionato e, al termine di quella stagione, Mencucci e Diamanti festeggiarono la promozione in C1.

I due si sono incontrati nuovamente 12 anni dopo e sempre nel mese di gennaio: nel 2015, infatti, Diamanti tornò a Firenze dopo le esperienze con le maglie di Albinoleffe, Prato, Livorno, West Ham, Brescia, Bologna e Guangzhou e chiuse il campionato di Serie A al quarto posto prima di salutare e di trasferirsi al Watford. Dalla prossima settimana il tecnico toscano, a distanza di altri 11 anni, ritroverà Mencucci ma da un’altra prospettiva.