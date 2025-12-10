Cesena-Mantova, il decreto del Ministero dà il via libera ai tifosi: “Giusto coinvolgere famiglie e bambini per l’evento della Lega B”

Cesena-Mantova senza limitazioni, è uscito il decreto del Ministero dell’Interno che dà il via libera ai tifosi lombardi per la gara di sabato (ore 19.30). “Visto il decreto con il quale è stato disposto la chiusura, per mesi due, a decorrere dalla data del 12 novembre 2025, dei settori ospiti degli impianti sportivi dove la società “Mantova 1911” disputa gli incontri in trasferta, nonché il divieto della vendita di titoli di accesso ai medesimi impianti sportivi, per gli stessi incontri e per il medesimo periodo, nei confronti delle persone residenti nella Provincia di Mantova; Visto la richiesta pervenuta dalla Lega Serie B in cui viene rappresentato che in occasione dell’incontro “Cesena - Mantova”, che si disputerà il prossimo 13 dicembre 2025, sono state previste importanti iniziative sociali ed educative meritevoli della massima partecipazione di pubblico; considerato l’opportunità di svolgere l’evento promosso dalla Lega Serie B denominato “Sogna in grande” con una cornice di pubblico che coinvolga famiglie e bambini; valutato che le predette iniziative sono tutte orientate alla valorizzazione sociale dell’evento sportivo e all’inclusione dei più giovani con una finalità di carattere formativo. Decreta per i motivi di cui in premessa é disposta la sospensione dell’efficacia del decreto del 12 novembre 2025 per la giornata del 13 dicembre 2025”.

Curva Ferrovia, parte la prevendita

I tagliandi sono disponibili online e nei punti vendita abilitati Vivaticket al prezzo unico di 22 euro e per i tifosi del Mantova 1911 sarà possibile acquistare i biglietti del settore loro dedicato fino alle ore 19:00 di venerdì 12 dicembre.

Il dg Di Taranto: “La partita sarà una festa”