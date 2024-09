Cesena-Mantova gratis su Dazn

Sarà Cesena - Mantova, la gara settimanale che DAZN offrirà in modalità gratuita agli appassionati della Serie BKT. Il match fra neopromosse, in programma domenica 29 settembre alle 15 e valido per la settima giornata, vedrà i romagnoli cercare i tre punti dopo i pareggi contro Palermo e Modena, mentre i lombardi proveranno a confermare la bella vittoria di domenica scorsa contro il Cittadella domenica scorsa. Le due squadre sono divise da soli due punti.

I tifosi che non sono ancora abbonati a DAZN potranno seguire la partita in modalità gratuita andando su dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome.