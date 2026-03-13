Cesena, Mangraviti salta il Frosinone

Il Cesena continua il silenzio stampa e neppure oggi, vigilia della delicatissima sfida con il Frosinone, Mignani ha parlato. Nel match in programma sabato alle ore 15, il tecnico del Cesena giocherà, oltre che per ritrovare una vittoria che manca dal 2-0 al Pescara del 6 febbraio, per conservare il posto: in caso di sconfitta, infatti, la proprietà americana ne decreterà l’esonero. La rifinitura ha tolto definitivamente a Mignani anche Mangraviti, che non è stato convocato al pari degli altri infortunati Siano, Magni e Castrovilli. Prima convocazione e prima volta in panchina per due 2006: il difensore centrale francese Kebbeh e il centrocampista Domeniconi. Con loro in panchina anche il portiere del 2007 Fontana.