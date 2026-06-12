Cesena, Mancini ha scelto Pagliuca

Nella testa di Andrea Mancini c’è soltanto un allenatore: Guido Pagliuca. Il 50enne tecnico di Cecina è l’obiettivo numero uno del nuovo direttore sportivo del Cesena, che ha definitivamente sciolto le riserve. Mancini Jr vuole mettere sulla panchina bianconera l’ex allenatore della Juve Stabia e questa idea riscuote il gradimento dell’intera area tecnica del Cavalluccio, a cominciare dal direttore generale Di Taranto, che a sua volta apprezza moltissimo il tecnico toscano, il cui profilo soddisferebbe tutti i requisiti ricercati dal club per ripartire. Anche nella giornata di ieri ci sono stati contatti tra le parti, con Mancini che continuerà a lavorare anche nei prossimi giorni per provare a stringere e a chiudere all’inizio della prossima settimana. Sullo sfondo resta la figura di Ashley Cole, un allenatore gradito solo a una parte della proprietà, che vorrebbe concedere un’altra chance all’inglese nonostante il pessimo finale di campionato e la scarsa empatia con il gruppo e l’ambiente.