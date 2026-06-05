Cesena, Mancini firma e ha 4 tecnici da “pesare”

In rigoroso ordine alfabetico: Ashley Cole, Daniele Galloppa, Guido Pagliuca e Davide Possanzini. Nella prossima stagione, salvo sorprese, sulla panchina del Cesena siederà uno di questi allenatori. Detto che in due giorni sono stati staccati 342 abbonamenti (192 ieri), il compito di scegliere l’allenatore spetterà ad Andrea Mancini, che ieri ha firmato in via telematica il contratto di un anno con opzione per la stagione successiva e oggi sarà annunciato quale direttore sportivo bianconero. Da lunedì, giorno della sua presentazione, in poi ogni momento potrà essere quello buono per riempire la casella al momento vuota. In attesa di capire quale tipo di scelta verrà fatta da Mancini e dalla proprietà, ecco i pro, i contro e le percentuali dei quattro profili che il Cesena sta valutando.