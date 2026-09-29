Cesena-Magdeburgo: il Cavalluccio celebra il 50° anniversario presentando la terza maglia blu

Cesena Calcio
  • 29 settembre 2026
Matteo Guidi con la terza divisa
Matteo Guidi con la terza divisa
Cesena-Magdeburgo: il Cavalluccio celebra il 50° anniversario presentando la terza maglia blu

“Da Cesena a Magdeburgo, per ripercorrere i luoghi di una storia che non abbiamo mai smesso di raccontare”. Così il Cesena ha presentato sui suoi canali social la sua terza maglia blu in onore del 50° anniversario della sfida casalinga in Coppa Uefa contro il Magdeburgo.

Ad evidenziare ulteriormente il legame storico con quell’evento, il servizio fotografico del nuovo third kit ha avuto luogo proprio nella città di Magdeburgo, in una sorta di percorso ideale che ripercorre tutti i luoghi più iconici di quella storica avventura bianconera: dal vecchio Ernst-Grube-Stadion, oggi completamente rinnovato e denominato Avnet Arena, al Käseglocke, principale punto di riferimento dei tifosi biancoblu prima e dopo le partite casalinghe, fino al Magdeburg Dom e agli angoli più rappresentativi del centro storico della città tedesca.

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