Cesena, lungo stop per Frabotta: oggi si opera al tallone

Da mesi Gianluca Frabotta stava convivendo con un grave problema fisico, che si era manifestato inizialmente a settembre, era ricomparso a dicembre per poi diventare cronico a marzo. Per dare una mano ai compagni, l’esterno sinistro ha sempre stretto i denti, gestendo il lavoro settimanale per provare a giocare.

Ora che è finita la stagione, Frabotta ha deciso di farsi operare per poter essere, nella prossima stagione, disponibile il prima possibile: oggi, il difensore romano sarà già operato al tallone. Operazione a cui dovrà seguire un riposo quasi completo di 4/6 settimane. Dopo di che le condizioni di Frabotta saranno monitorate settimana per settimana per quantificare con esattezza i tempi di recupero.