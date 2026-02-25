Cesena, lunedì sera un altro lungo incontro per rinnovare la fiducia a Mignani

Lunedì sera è andato in scena un lungo summit a sei. Da una parte l’area tecnica rappresentata dal direttore generale Di Taranto, dal direttore sportivo Fusco e dal consigliere del cda Agostini; dall’altra il tecnico Mignani, il vice Vergassola e il collaboratore tecnico Campofranco. L’area tecnica, che nel fine settimana si era confrontata con la proprietà, ha fatto quadrato attorno all’allenatore, ribadendo a Mignani la piena fiducia da parte della società intera. Però il tecnico è stato invitato a tirare fuori qualcosa in più dalla squadra e soprattutto a fare risultato e ad utilizzare tutte le risorse a propria disposizione.

Tutti in società sono convinti che Mignani riuscirà a far rialzare il Cesena già a Empoli. Va evitata una nuova sconfitta, che farebbe piombare la situazione nel caos.

Magni fuori due settimane

Lieve stiramento al bicipite femorale della coscia sinistra: è a rimediato contro lo Spezia costringerà Magni a restare fuori per almeno due settimane. Per sabato resta in dubbio Arrigoni.

Squalificato Vergassola

Espulso al termine della partita contro lo Spezia per aver protestato con l’arbitro Di Marco a causa della convalida del gol del definitivo 2-3, il vice allenatore Simone Vergassola è stato punito dal giudice sportivo con due giornate di squalifica “per avere, al termine della gara, con atteggiamento intimidatorio, rivolto all’arbitro un’espressione ingiuriosa”. Come previsto, l’Empoli ha perso per squalifica i centrocampisti Elia e Magnino, che quindi salteranno la sfida di sabato.

Prevendita al via

E’ iniziata ieri la prevendita per Empoli-Cesena in programma sabato alle 15. I biglietti per il settore ospiti dello stadio Carlo Castellani sono disponibili sul circuito Vivaticket (online e nei punti vendita abilitati, Coordinamento compreso) a 22 euro. I residenti in provincia di Forlì-Cesena potranno acquistare tagliandi esclusivamente per il settore ospiti.