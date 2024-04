Cesena, lunedì 29 squadra e società festeggiate al Panathlon

Il Cesena continua a lavorare a Villa Silvia in vista della gara con la Juventus Next Gen ad Alessandria (ore 16.15, diretta su Teleromagna). Toscano non avrà a disposizione Piacentini e dovrà risolvere un paio di ballottaggi: uno in difesa tra Pieraccini e Ciofi e uno in attacco, tra Kargbo e Corazza.

Terza maglia

Il 13 febbraio scorso, il Cesena ha inaugurato la nuova collaborazione con MatchWornShirt mettendo all’asta le maglie dedicate a Pantani utilizzate con l’Arezzo. Dopo il grande successo, il club ha deciso di replicare l’iniziativa domenica, quando il Cesena indosserà per la prima volta la terza maglia in campionato.

Festa al Panathlon

Lunedì 29 il Cesena al gran completo, dal presidente John Aiello a tutta la squadra, sarà ospite al Grand Hotel Da Vinci di Cesenatico del Panathlon Club Cesena del presidente Dionigio Dionigi. Una festa promozione alla presenza del sindaco Enzo Lattuca e del presidente della Lega Pro Matteo Marani.