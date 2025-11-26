Cesena, le rimonte impossibili: 5 volte sotto e solo un ribaltone

Voce del verbo rimontare. Al minuto 70 di Monza-Cesena ci era riuscito Shpendi, sull’assist da visionario di Berti: 1-1 e palla al centro. Ma l’inflessibile Var ha scovato un beffardo fuorigioco di rientro di Olivieri e il risultato sul tabellone luminoso del Brianteo è tornato quello che lampeggiava dal 37’, cioè dal gol realizzato da Obiang, con tanti saluti alla possibile rimonta, che il Cavalluccio avrebbe meritato. Se c’è un difetto che, nelle prime 13 giornate di campionato, il Cesena non è riuscito a curare è proprio questo: quando la squadra di Mignani va sotto, difficilmente riesce a rimontare. La buona notizia è che i bianconeri non sono troppo abituati ad andare in svantaggio, mentre la cattiva notizia è che, quando ciò accade, diventa complicatissimo fare punti.