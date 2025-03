Venerdì i dirigenti del Cesena sono saliti in Comune per iniziare a ragionare sul restyling del centro sportivo di Villa Silvia. Tema dell’incontro i due campi principali del centro Alberto Rognoni. Il fondo in sintetico del campo che ospitava le gare della Primavera sarà sostituito con un nuovo fondo “misto”. Interventi in vista anche per il campo a ridosso degli spogliatoi della prima squadra, che sarà esteso per arrivare fino alle misure regolamentari.