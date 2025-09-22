Cesena, lavori al campo di Villa Silvia, il gruppo si sposta a Martorano

Come tutti gli anni, appena si entra nella stagione autunnale il campo in erba di Villa Silvia ha bisogno di essere riseminato e di restare a riposo per un periodo di 20/30 giorni. Oggi i giocatori del Cesena sosterranno l’ultimo allenamento nel centro sportivo in località Lizzano e da domani “emigreranno” al Romagna Centro di Martorano, dove, per quasi un mese, si alleneranno sul sintetico di ultima generazione su cui questo pomeriggio il Cesena Primavera affronterà il Torino.

Da oggi i bianconeri inizieranno a concentrarsi sul match di sabato contro il Palermo, la partita più importante della giornata, visto che mette di fronte due delle tre capolista del campionato. In casa Cesena, da valutare le condizioni fisiche di Frabotta, che non era tra i convocati per Venezia per problemi muscolari accusati la settimana scorsa, ma anche quelle di Ciervo, uscito a Venezia poco dopo aver sbloccato il risultato per noie a una coscia. Recuperato, invece, Bisoli, che Mignani ha schierato anche nella ripresa allo stadio Penzo.