Cesena, largo ai giovani e ai giovanissimi: ecco chi può giocarsi le proprie carte in ritiro

Tra i 16 giocatori del Cesena che ieri hanno sostenuto le visite mediche c’è anche un 2009: è Matteo Casadei, centrocampista che il club bianconero acquistò due estati fa dal Rimini. Nella stagione appena conclusa ha giocato 29 partite in Under 18 (segnando due reti) e 3 gare in Primavera. Non è escluso che domenica parta anche lui in ritiro con la prima squadra. Ieri, un altro minorenne ha sostenuto le visite mediche: il regista Thomas Poletti, che compirà 18 anni a settembre. Nato nel 2008 anche il difensore centrale Tommaso Casadei che domenica sarà di sicuro tra i convocati. Dell’ultima Primavera saliranno ad Acquapartita anche i portieri Fontana e Gianfanti, il centrocampista Zamagni, gli attaccanti Galvagno, Rossetti, Tosku e Wade (sempre che quest’ultimo non venga girato prima alle Dolomiti Bellunesi, con cui c’è una trattativa avviatissima).

Ieri, oltre ai due Casadei e a Poletti hanno fatto le visite mediche anche i difensori centrali Mangraviti, Natta (prelevato dal Newcastle Jets) e Zaro, i terzini Ciofi, David (rientrato dall’Inter U23), Frabotta e Manetti (di ritorno dal Forlì), i centrocampisti Arrigoni, Castagnetti e Francesconi, gli attaccanti Cerri, Olivieri e Shpendi.

Oggi, oltre ai giovani Fontana, Gianfanti, Zamagni, Galvagno, Rossetti, Tosku e Wade toccherà al portiere Siano, ai difensori centrali Piacentini, Pieraccini e Pitti, al terzino Magni, ai centrocampisti Bisoli, Castorri e Guidi.

Tra i giocatori sotto contratto non rientrano nei piani il trequartista Giovannini, gli attaccanti Coveri e Ogunseye.