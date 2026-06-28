Cesena, Lamonica: «Diamanti ha la personalità per affrontare questa avventura»

Uno dei migliori amici di Alessandro Diamanti ha indossato per due anni la maglia del Cesena. Oggi vive a Prato, proprio nella città dove è nato Alino, del quale è stato compagno dal 2002 al 2004 e dal 2006 al 2007, in due diverse esperienze condivise sul prato del glorioso Lungobisenzio con la maglia dei lanieri. Alessandro Lamonica oggi fa il consulente finanziario, ma 20 anni fa è stato uno dei punti di riferimento di un giovanissimo Diamanti, proprio nei primi anni di carriera del nuovo allenatore del Cavalluccio.