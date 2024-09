Cesena, la traversa nega il gol a Kargbo in Nazionale

Mentre il Cesena continua a lavorare a Villa Silvia (ieri era in programma una seduta pomeridiana, oggi riposo e domani nuovo allenamento alle 17.30), continua il tour dei bianconeri impegnati in giro per il mondo con le rispettive nazionali. Ieri pomeriggio è scesa in campo la Sierra Leone di Augustus Kargbo, che ha pareggiato 0-0 con il Ciad in una gara valevole per le qualificazioni ai Mondiali 2026: l’attaccante del Cavalluccio ha giocato 90’ colpendo una traversa al 74’ e sfiorando il gol su calcio d’angolo all’88’ con un colpo di testa respinto sulla linea. In serata è scesa in campo l’Under 21 albanese, impegnata a Losanna contro la Svizzera (qualificazioni Europei 2025): senza Cristian Shpendi, rientrato giovedì a Cesena, ci ha pensato Giulio Veliaj a rappresentare il club bianconero con la maglia delle Aquile. Oggi, intanto, torna in campo l’Italia Under 19 di Mendicino, impegnata in un torneo internazionale in Croazia: alle 15 gli azzurrini di Bollini sfideranno la Germania.