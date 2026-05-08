Cesena, la stagione finisce tra i fischi. Cole: “Il mio futuro? Io e la società lo valuteremo insieme” VIDEO

È finita sotto una marea di fischi una stagione che il Cesena ha rovinato con un girone di ritorno terribile e una gestione di Ashley Cole bocciata dalla classifica (6 punti in 8 gare) e dal gioco. Il tecnico inglese è subentrato in una squadra all’ottavo posto che ha chiuso all’11° posto, avvolta nella confusione di tante scelte poco comprensibili.

Cole ha guadagnato la sala stampa alle 23.20 a testa bassa. Quale è il suo bilancio di questa esperienza a Cesena: “Sono stati due mesi strani e un po’ particolari, con tanta positività e tante cose negative. Questa gara ne è stata lo specchio, con tante occasioni e tante cose che non hanno funzionato”.

Cole l’anno prossimo farà parte del Cesena? “Ci sono state cose positive e negative. Prima del mio arrivo diverse cose non funzionavano e quindi la proprietà ha voluto cambiare. Io ho voluto provare a iniziare un nuovo percorso”.

I play-off erano un punto per il rinnovo di Cole, ma non sono arrivati. Quindi? “La situazione in fondo è semplice da definire. Non c’è il rinnovo automatico e faremo dei colloqui con la società dove ognuno farà le sua valutazioni. Io e la società ci incontreremo e valuteremo insieme”.

A fine primo tempo il presidente Aiello è entrato a bordo campo, cosa è successo? “Chiaramente era una situazione legata alla rabbia per l’arbitraggio. Anche questa sera ci sono stati episodi difficili da comprendere: c’era un rigore chiaro su Bastoni e mi aspetto di più sul livello degli arbitri”.