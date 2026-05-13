Cesena, la scelta degli Aiello: avanti con Cole

Avanti con Ashley Cole. E’ questa l’indicazione che arriva dagli Stati Uniti. Evidentemente non scottata dal tremendo finale di stagione e dalla figuraccia di venerdì scorso contro il Padova, che è costata la qualificazione ai play-off, la famiglia Aiello ha già preso una decisione. Dagli Stati Uniti, infatti, è arrivato un messaggio forte e chiaro: l’allenatore del Cavalluccio, anche nella prossima stagione, dovrà essere l’ex terzino di Arsenal e Chelsea, uno dei protagonisti in negativo degli ultimi due mesi di una stagione chiusa tra i fischi assordanti del Manuzzi. Pur non avendo centrato l’obiettivo, che avrebbe garantito a Cole l’automatico prolungamento del contratto per un’altra stagione, al tecnico inglese ieri è stata comunicata questa decisione direttamente da John e Michael Aiello, che non hanno alcun dubbio a riguardo. In mezzo a queste certezze (degli Aiello), resta da capire il ruolo e soprattutto il pensiero dell’azionista di maggioranza Mike Melby, che evidentemente avvalla la scelta o che ancora non si è espresso, senza dimenticare che, dopo aver comunicato il nome del nuovo allenatore (e del nuovo direttore sportivo), la proprietà dovrà concentrarsi sul prossimo step, ancora più importante: l’iscrizione al campionato 2026-2027, da effettuare entro il 16 giugno.