Cesena, la scelta degli Aiello: avanti con Cole

Cesena Calcio
John Aiello sembra indicare la strada al tecnico Ashley Cole
John Aiello sembra indicare la strada al tecnico Ashley Cole

Avanti con Ashley Cole. E’ questa l’indicazione che arriva dagli Stati Uniti. Evidentemente non scottata dal tremendo finale di stagione e dalla figuraccia di venerdì scorso contro il Padova, che è costata la qualificazione ai play-off, la famiglia Aiello ha già preso una decisione. Dagli Stati Uniti, infatti, è arrivato un messaggio forte e chiaro: l’allenatore del Cavalluccio, anche nella prossima stagione, dovrà essere l’ex terzino di Arsenal e Chelsea, uno dei protagonisti in negativo degli ultimi due mesi di una stagione chiusa tra i fischi assordanti del Manuzzi. Pur non avendo centrato l’obiettivo, che avrebbe garantito a Cole l’automatico prolungamento del contratto per un’altra stagione, al tecnico inglese ieri è stata comunicata questa decisione direttamente da John e Michael Aiello, che non hanno alcun dubbio a riguardo. In mezzo a queste certezze (degli Aiello), resta da capire il ruolo e soprattutto il pensiero dell’azionista di maggioranza Mike Melby, che evidentemente avvalla la scelta o che ancora non si è espresso, senza dimenticare che, dopo aver comunicato il nome del nuovo allenatore (e del nuovo direttore sportivo), la proprietà dovrà concentrarsi sul prossimo step, ancora più importante: l’iscrizione al campionato 2026-2027, da effettuare entro il 16 giugno.

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