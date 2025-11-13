Cesena, la rinascita dell’amuleto Frabotta

La copertina di Cesena-Avellino se l’è presa di prepotenza Riccardo Ciervo, autore del gol che ha inaugurato la partita e dell’assist (per Blesa) che l’ha definitivamente chiusa. Ma sull’altra fascia c’è un esterno altrettanto dominante e determinante, che ha un ruolo da protagonista nella splendida cavalcata del Cavalluccio. Dopo aver dimenticato la sfortunata parentesi inglese e una lunga serie di infortuni, Gianluca Frabotta è diventato il padrone incontrastato della corsia mancina, dove un anno fa il Cesena era spesso vulnerabile e dove oggi la squadra di Mignani soffre meno e attacca di più. Oltre ad essere uno dei migliori acquisti estivi di Fusco, l’ex terzino della Juventus è anche un... amuleto. Quando c’è lui in campo, infatti, il Cesena non perde praticamente mai.