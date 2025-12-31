Cesena, la ricapitalizzazione slitta a lunedì. Fusco ha in mano Rafia del Lecce e per l’attacco c’è l’idea Okereke

In attesa che la ricapitalizzazione di 422mila euro venga effettuata (cosa che dovrebbe avvenire lunedì 5 gennaio), il Cesena non può chiudere le due operazioni che Fusco ha di fatto già apparecchiato.

Rafia vicino, idea Okereke

Una è quella per il centrocampista tunisino Hamza Rafia, che il diesse ha avuto alle sue dipendenze alla Juve Next Gen e che è pronto a rescindere con il Lecce per firmare un pluriennale, probabilmente fino al 2028, con il Cesena, anche se il club bianconero deve stare attento all’offensiva portata dall’Empoli del nuovo direttore sportivo Stefanelli (che in estate contese a Fusco il posto in Romagna). L’altra è quella per un attaccante: il preferito era Artistico, che però a dicembre ha iniziato a segnare (3 gol che hanno portato 9 punti) e ora lo Spezia lo ritiene incedibile e sul mercato ha messo Soleri e Vlahovic, che di proprietà dell’Atalanta così come il bianconero Diao. Fusco si è quindi mosso con un club di A e gli indizi sembrano portare ad Okereke della Cremonese (ma servirebbe un’importante buonuscita del club lombardo) con alternativa rappresentata da Ambrosino del Napoli (che però Aurelio De Laurentiis potrebbe girare al figlio Luigi a Bari). Oltre ad escludere un ritorno di Djuric, ieri il diesse sosteneva di aver depennato Cerri del Como per l’ingaggio fuori portata. L’idea di Fusco è quella di prendere una punta senza mandare via nessuno. Dovesse poi partire Diao (se lo vorrà lui per andare al Mantova), allora si cercherà un altro giovane con un profilo simile.

Sampdoria su Bastoni

A centrocampo ad uscire sarà Bastoni, a cui il Cesena ha comunicato che non intende estendere il contratto in scadenza a giugno. Su Bastoni si è mossa la Sampdoria, che propone uno scambio con Leonardo Benedetti, mezzala che piace a Mignani, che lo ha già allenato a Bari. Per chiudere con il centrocampo, ieri il Brescia ha chiesto Bisoli, che il Cesena ritiene incedibile. Lascerà il bianconero Celia, che è destinato al Ravenna, anche se nelle ultime ore si è mosso il Benevento, alla ricerca di un sostituto dell’infortunato Ricci.