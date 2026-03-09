Cesena, la proprietà Usa non ha ancora sciolto le riserve su Mignani

A Mignani, dentro a una crisi di risultati partita... da dietro, alla vigilia di Modena era stato chiesto di riequilibrare il Cesena. Prima di sabato, i bianconeri avevano raccolto un punto in 5 partite con 14 gol incassati contro Entella (3), Venezia (4), Spezia (3), Empoli (1) e Monza (3). Ciò che l’area tecnica voleva vedere, dopo la disfatta di martedì, è stato fatto: al Braglia c’è stata una partita senza reti al passivo, che si era vista solo una volta nelle 14 gare precedenti, in occasione del 2-0 interno con il Pescara. Questa deve essere la base su cui provare a costruire qualcosa e da cui Mignani dovrà ripartire, perché per Fusco e Di Taranto la panchina, che da martedì sera traballava in modo evidente, è ora di nuovo salda. Resta da capire se lo stesso pensiero lo abbia la proprietà: in settimana dagli Usa era arrivata la richiesta di una reazione immediata e forte in quanto i play-off sono l’obiettivo da raggiungere senza meno e la strada maestra deve essere ritrovata subito. La prova di Modena, vista dall’area tecnica come il primo passo verso la rinascita, sembra non avere del tutto rasserenato la proprietà. Ma se si vogliono i play-off serve una visione comune, chiara e priva di ambiguità.