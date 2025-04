Cesena, la palestra di Villa Silvia intitolata a Corrado Benedetti

Ciofi e Pieraccini restano in forte dubbio per la sfida di giovedì al Martelli di Mantova. I due difensori bianconeri hanno iniziato a lavorare sul campo ma i tempi stringono ed è probabile, visto l’impegno immediatamente successivo di domenica contro il Palermo, che a Mantova non ci saranno. Ma se la difesa del Cesena ha qualche toppa, quella del Mantova ha problemi superiori. Tra i virigiliani mancheranno tre dei quattro titolari schierati a Cremona: il terzino sinistro Bani e l’ex Brignani sono squalificati, l’altro difensore centrale titolare Redolfi si è infortunato gravemente. In dubbio c’è poi il terzino destro Maggioni, che era stato schierato nel derby dello Zini al posto del titolare Radaelli, che salterà per infortunio anche il Cesena. Anche il sostituto di quest’ultimo, Maggioni, è in dubbio ma lo staff medico farà di tutto per recuperarlo. Al centro della difesa, Possanzini sceglierà due tra Cella, De Maio e Solini, a sinistra giocherà Giordano mentre a destra, se non dovesse recuperare Maggioni, sarà schierato Fedel.