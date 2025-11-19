Cesena, la “Notte Bianconera” torna martedì 16 dicembre

Il Coordinamento Clubs Cesena annuncia la Notte Bianconera 2025, in programma martedì 16 dicembre, con inizio alle ore 19, presso la Sala Polifunzionale della Fiera di Cesena (Via Dismano 3845, Cesena). L’iniziativa si svolgerà con il patrocinio del Comune di Cesena.

La Notte Bianconera, appuntamento consolidato e molto atteso da associati e tifosi del cavalluccio, rappresenta un momento significativo di aggregazione e condivisione della passione per i colori del Cesena Fc. L’edizione precedente ha registrato oltre 500 partecipanti, confermando l’importanza dell’evento nel panorama sportivo cittadino.

Alla serata prenderanno parte la prima squadra, lo staff tecnico e la dirigenza del Cesena FC, offrendo ai presenti l’opportunità di incontrare da vicino i protagonisti del club. Il programma prevede sketch, momenti di intrattenimento, musica dal vivo e la tradizionale lotteria bianconera, da sempre tra gli appuntamenti più attesi dal pubblico. L’iniziativa è aperta a tutti i tifosi e ai simpatizzanti che desiderano vivere una serata di festa e condivisione nel segno dell’identità bianconera.

Info e contatti: Coordinamento Clubs Cesena: 0547 632502