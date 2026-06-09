Cesena, la marcia verso l’iscrizione: saldata una mensilità ai dipendenti

Ieri è cominciata l’ultima settimana di passione che porta alla prima data senza appello dell’estate, quella di martedì 16 giugno, ultimo giorno utile per presentare la domanda d’iscrizione al prossimo campionato di Serie B. La buona notizia è che il Cesena ha provveduto a pagare un’altra mensilità ai dipendenti del club bianconero senza contratto federale, che erano fermi con gli stipendi al mese di marzo. Ma, per superare indenni la “tagliola” delle iscrizioni, negli ultimi 7 giorni a disposizione restano ancora da pagare obbligatoriamente le ultime tre mensilità (marzo, aprile e maggio) ai calciatori e agli staff tecnici della prima squadra e le ultime due mensilità (aprile e maggio) ai calciatori e agli staff tecnici del settore giovanile, oltre al versamento dei contributi Fondo Fine Carriera, ai contributi Inps e alle ritenute Irpef dei mesi in questione. Inoltre, per essere in regola, il Cesena dovrà depositare anche una fideiussione da 800mila euro, per la quale il traguardo sembra essere ormai vicino.