Cesena, la linea verde di Diamanti: ha schierato la squadra più giovane dell’ultima giornata

Qualche piccolo ritocco e tantissime conferme. Al momento di scegliere la formazione, per ora Alessandro Diamanti ha deciso di cambiare il meno possibile, affidandosi sempre allo stesso blocco di calciatori, che prevede ben 9 titolarissimi sempre schierati dal primo minuto, e 4 giocatori che si sono dati (più o meno) il cambio: Mangraviti ha sostituito lo squalificato David a Chiavari, per poi cedere nuovamente il posto al terzino italo-romeno domenica scorsa contro il Mantova, quando Dalla Vecchia ha rilevato Guidi, a sua volta titolare nelle prime due partite contro Sampdoria e Virtus Entella.