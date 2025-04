Seduta unica per il Cesena a Villa Silvia. Ancora a parte Russo, che però dovrebbe rientrare in gruppo nella giornata odierna. Per la prima volta dal 12 marzo (giorno in cui subì in allenamento un colpo alla caviglia da Mendicino), ieri La Gumina si è allenato senza avvertire dolore. Se confermato nei prossimi giorni sarà un ottimo segnale in vista della gara di Modena, per la quale sono stati venduti 234 biglietti di settore ospiti ai tesserati.