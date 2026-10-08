Cesena, la fiducia di Diamanti verso Benevento: “La condizione fisica è migliorata per tutti”

Archiviata la pausa senza precedenti, il Cesena di Alino Diamanti torna in campo sabato pomeriggio (ore 15) contro il Benevento del suo coetaneo Antonio Floro Flores. “È stata - attacca il tecnico toscano - una sosta lunga da cui abbiamo tratto beneficio. Anche dopo tre settimane senza giocare, la fiamma non si era mai spenta, per questo ho fatto i complimenti ai ragazzi. Abbiamo fatto una mini preparazione, soprattutto per chi non aveva potuto farla. La condizione fisica è aumentata per tutti, sarà bello scegliere i 20 che verranno a Benevento e gli undici che partiranno dall’inizio. Come dice Spalletti non c’è più uno Starting 11, ma uno Starting 20. Bohinen? Si è allenato benissimo, anche se l’allenamento settimanale non è come la partita vera”.

Problemi invece per Schirone per un principio di pubalgia. Dopo gli impegni con l’Albania, in cui è stato schierato solo per pochi minuti, è tornato a disposizione Cristian Shpendi: “L’ho ritrovato bene, gli manca solo il sole della Romagna. Mi ha detto che era contento di allenarsi con noi”.

Sul nuovo presidente Mike Melby: “Seguo poco questo tipo di avvicendamenti, sono più concentrato al campo. Comunque ci sentiamo spesso con tutti i dirigenti”.