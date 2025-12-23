Cesena, la cura dimagrante genera risparmi da 180mila euro al mese ma serviranno plusvalenze: Shpendi in Qatar da Mancini?

Nella nota integrativa al Bilancio di esercizio del Cesena Fc, presente da ieri nel registro delle imprese, si possono approfondire temi già emersi dai numeri “crudi” del bilancio, che il Corriere Romagna ha pubblicato domenica. Ebbene, se dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025 il Cesena Fc aveva generato perdite per un milione 102mila euro al mese (13.231.336 in totale), da luglio a novembre il segno “meno” si attesta a 921.037 euro al mese e quindi la spending review sta generando 180mila euro di risparmio al mese. Questo lo si evince dal fatto che nei primi 5 mesi i soci di maggioranza del Cesena Fc hanno già iniettato 4.605.187,29. Come emerge dal bilancio, Jrl Investment Partners LLC ha rinunciato alla restituzione di due finanziamenti rispettivamente di 711.069 euro (28 settembre) e 3.894.118 euro (28 novembre): entrambi gli importi sono stati iscritti tra le riserve del patrimonio netto a copertura delle perdite.