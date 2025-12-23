Cesena, la cura dimagrante genera risparmi da 180mila euro al mese ma serviranno plusvalenze: Shpendi in Qatar da Mancini?

Nella nota integrativa al Bilancio di esercizio del Cesena Fc, presente da ieri nel registro delle imprese, si possono approfondire temi già emersi dai numeri “crudi” del bilancio, che il Corriere Romagna ha pubblicato domenica. Ebbene, se dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025 il Cesena Fc aveva generato perdite per un milione 102mila euro al mese (13.231.336 in totale), da luglio a novembre il segno “meno” si attesta a 921.037 euro al mese e quindi la spending review sta generando 180mila euro di risparmio al mese. Questo lo si evince dal fatto che nei primi 5 mesi i soci di maggioranza del Cesena Fc hanno già iniettato 4.605.187,29. Come emerge dal bilancio, Jrl Investment Partners LLC ha rinunciato alla restituzione di due finanziamenti rispettivamente di 711.069 euro (28 settembre) e 3.894.118 euro (28 novembre): entrambi gli importi sono stati iscritti tra le riserve del patrimonio netto a copertura delle perdite.

Continuità aziendale

Jrl Investment Partners LLC ha confermato l’impegno a garantire, mediante ulteriori versamenti a copertura delle perdite maturate e future, dei flussi finanziari necessari al puntuale adempimento degli impegni della società, nonché per il mantenimento dell’equilibrio finanziario nel tempo. Garantendo in questo modo la continuità aziendale.

Capitale sociale ristabilito

Tenendo conto della “Riserva versamenti a copertura perdite” presente in bilancio (8.668.628 euro) è stato azzerato e ristabilito il capitale sociale a 600mila euro.

Kargbo e gli scarsi diritti tv

Tra i ricavi della stagione 2024-2025, dalla Lega B sono arrivati 4,581 milioni contro il milione dell’anno precedente in Lega Pro. I proventi di da diritti tv ammontano a 1.524.181 (in C l’anno prima poco più di 95mila euro, in B nella stagione 2023-2024 furono quasi sei milioni a club...). Tra le plusvalenze della scorsa stagione spicca un milione e 800mila euro per la cessione di Augustus Kargbo.

Pagamenti sempre puntuali

Non risulta nessun ritardo nei pagamenti con erario, previdenza e dipendenti. Il principio di continuità aziendale viene garantito dall’impegno del socio unico. Resta un dato che appare inconfutabile, dimostrato anche dagli ultimi versamenti: il Cesena Fc resta una macchina costosa (da 11 milioni di euro di perdite a stagione, stando ai primi 5 mesi) ed entro il 30 giugno appare scontato che punterà a realizzare plusvalenze.

Servono plusvalenze

In prospettiva, è infatti arduo pensare che un club come il Cesena possa andare avanti basandosi solo su pesanti finanziamenti della proprietà. Che ha forza economica ma non ha la potenza di un Joey Saputo, che nei primi 10 anni a Bologna ha iniettato 279milioni e 300mila euro a fondo perduto.

Shpendi in Qatar?