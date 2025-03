Cesena, l’ultimo penalty l’aveva parato Tozzo nel dicembre 2022 a Pesaro

Da anni circola in rete il video dei minuti finali di Watford-Leicester di Championship 2012-2013 (la serie B inglese) in cui gli ospiti si fanno parare un rigore decisivo e sul ribaltamento di fronte la squadra di Gianfranco Zola segna il gol che vale l’accesso alla finale play-off, tra il delirio del pubblico che festoso deborda sul terreno di gioco. Un’emozione simile l’hanno vissuta sabato gli spettatori del Manuzzi quando nel giro di due minuti scarsi Klinsmann neutralizza il tiro di Cerri dal dischetto, che avrebbe probabilmente consegnato la vittoria alla Salernitana, e Prestia sigla la rete del vantaggio. Era da oltre due anni che un portiere bianconero non sventava un rigore, da Vis Pesaro-Cesena del 10 dicembre 2022 quando Tozzo respinse il tiro di Fedato lesto però a ribattere in gol. Poi ci pensarono Corazza e Stiven Sphendi a ribaltare il risultato (1-2). Anche in Cesena-Lucchese (2021-2022) Nardi aveva parato il tiro dagli undici metri di Semprini, ma sulla respinta aveva rimediato il compagno Belloni per il definitivo 1-1. Decisiva era invece stata la parata dello stesso Nardi su Grego al 89’ di Cesena-Sudtirol (2020-2021) evitando la sconfitta (0-0) dopo che nel primo tempo era invece stato il bianconero Bortolussi a fallire il penalty. In precedenza si ricorda anche Sarini bravo ad opporsi a Pezzotti dagli undici metri in Sangiustese-Cesena 2-2 in serie D (2018-2019). Complessivamente negli ultimi anni del post fallimento (2018) sono stati cinque i rigori parati con quattro portieri differenti, di cui tre causati da Ciofi (Sangiustese, Sudtirol e Salernitana), a fronte dei 23 invece realizzati.

