Cesena, l’ultima stagione sportiva ha avuto costi per 23 milioni: “Oltre 17 milioni e mezzo solo per il personale”

Entrando nei dettagli della separazione da Fabio Artico, il direttore generale del Cesena Corrado Di Taranto ieri ha fatto capire tra le righe quale sia stata la prima motivazione: per il Cesena l’ultima stagione è stata un bagno di sangue a livello economico. «Quanto è costata la stagione 2024-2025? Parto da più lontano. Quando la proprietà mi ha dato il budget e lo ha dato ad Artico, a distanza di tre mesi la Lega ci ha detto che ci sarebbero stati almeno 3 milioni in meno legati ai diritti televisivi. In più vi posso dire che una neopromossa non accede alla stessa mutualità, quindi siamo stati penalizzati due volte. Detto questo l’anno scorso il Cesena ha fatto un grande campionato, ma ha anche speso molto». E’ vero che l’intera stagione, comprese tutte le voci, è costata tra i 17 e i 18 milioni? Così Di Taranto: «Solo per i costi del personale abbiamo superato i 17 milioni e mezzo...».

Più di 5 sono stati i milioni spesi tra affitti di strutture, campionati, assicurazioni, viaggi e alberghi per prima squadra e vivaio. Totale: la stagione 2024-2025 è costata 23 milioni. «Nella prossima stagione il budget sarà ugualmente importante ma dovremo creare quella sostenibilità finanziaria che dia un futuro al progetto. La volontà è quella di mantenere un budget simile ma di razionalizzare i costi, quindi di spendere i soldi meglio e in modo diverso. La proprietà mi ha dato un obiettivo: creare valore per dare uno sviluppo futuro alla società. Questo deve essere l’obiettivo di tutto il team. Solo creando valore, poi crei futuro: Cesena non è solo presente, deve essere futuro».