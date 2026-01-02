Cesena, l’obiettivo del mercato al via oggi è migliorare la qualità

La prima domanda del nuovo anno è ciclicamente sempre la stessa: come si rinforza il Cesena nel mese di gennaio? Risposta: tenendo innanzitutto conto di alcune indicazioni emerse nella prima parte della stagione. La strategia del direttore sportivo Filippo Fusco ruota attorno a due punti inderogabili. Il primo: il gruppo è sano, gli ingranaggi girano tutti nel verso giusto e ci sono alcuni equilibri dentro lo spogliatoio da salvaguardare. Il secondo: Michele Mignani, nelle prime 18 giornate di campionato, ha schierato solo 23 giocatori, uno in più di Modena e Palermo, che guidano la classifica delle squadre che hanno mandato in campo meno uomini. Ciò significa che la rosa del Cesena è corta e va allungata, indipendentemente dalle eventuali uscite, perché nel girone di ritorno ci sarà solo una sosta e i turni infrasettimanali aumenteranno. Fusco vuole allungare la coperta, ma naturalmente non solo per “fare numero”. L’intenzione dell’avvocato napoletano è migliorare la qualità di una squadra che proverà a lottare fino alla fine per difendere il proprio posto dentro al perimetro dei playoff.