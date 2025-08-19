Cesena, l’identità è già chiara ma serve qualche ritocco

Domenica sera, mentre si spegnevano le luci che avevano illuminato per due ore il Manuzzi, nessuno ha avuto dubbi su cosa non abbia funzionato nella prima partita ufficiale della nuova stagione. L’incredibile sequenza di errori dal dischetto è costata al Cesena l’immeritata eliminazione dalla Coppa Italia Frecciarossa, ma anche dentro alla peggior serie di penalty nella storia del Cavalluccio ci sono due buone notizie: la prima è che il rigorista della squadra (Cristian Shpendi) è stato l’unico a segnare, mentre la seconda è che in eventuali play-off o play-out di Serie B non sono mai previsti i calci di rigori.