Cesena, l’ex ceo Robert Lewis riparte dalla Vigor Senigallia in D

L‘ex ceo del Cesena Robert Lewis resta nel calcio e riparte dalla Serie D, dove ha appena acquisito una corposa fetta di quote della Vigor Senigallia (girone F): i marchigiani tra l’altro domani giocano alle 15 a Riccione contro i biancazzurri. “La società FC Vigor Senigallia - recita una nota - è lieta di annunciare l’ingresso in società dell’avvocato Robert Lewis. Già co-presidente e ceo del Cesena FC negli anni scorsi, Lewis entra acquisendo una quota significativa della società. Un innesto importante che permette di strutturare, consolidare e rendere ancora più competitiva la realtà rossoblu. Il Presidente Franco Federiconi, che rimane saldamente al suo posto, ed i suoi dirigenti di sempre potranno da oggi contare su un grandissimo rinforzo al loro fianco. Un caloroso benvenuto a Robert Lewis da tutta la Vigor Senigallia, per puntare insieme sempre più in alto!”.