Cesena, l’energia di Diamanti e del suo staff come cura contro la depressione sportiva

La copertina se l’è presa inevitabilmente lui: Alessandro Diamanti. Aspettando i rinforzi, le prime due settimane di lavoro della nuova stagione si sono concluse sotto il segno di... Alino. Il nuovo allenatore del Cesena è stato il protagonista più atteso ad Acquapartita, il vero catalizzatore di un ritiro scivolato via molto velocemente ma anche molto piacevolmente. Nel giorno dell’annuncio, il nome di Diamanti ha fatto discutere e in tanti hanno storto il naso, probabilmente scottati da quanto accaduto qualche mese prima con un altro ex calciatore dall’illustre passato e al debutto da allenatore in Italia.