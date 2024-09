Cesena, l’amarezza di Mignani: “Se non riesci a vincerla, non devi perderla”. D’Angelo: “Più giusto il pari”

Michele Mignani alla fine è logicamente amareggiato dopo il ko (2-1) contro lo Spezia: “Io credo che il Cesena sia venuto su un campo difficile portando grande personalità, facendo una partita importante contro un avversario forte e dalla grande fisicità. Poi però conta quello che ti porti a casa e ancora una volta non abbiamo portato a casa niente, quindi evidentemente in trasferta dobbiamo fare qualcosa di più. Dispiace a tutti come è andata perché volevamo raccogliere qualche punto, ma i ragazzi devono crescere velocemente perché nel calcio si può prendere gol anche alla fine e se non riesci a vincere la partita, non devi perderla”.

Mignani prosegue nella sua analisi: “Loro sono bravi nelle palle inattive, quindi nel finale dovevamo tenerla noi e non farla gestire allo Spezia negli ultimi minuti di gara. In ogni caso, i ragazzi hanno dato tutto e dobbiamo essere positivi”.

Una gara del genere cosa può dare ai giocatori? “Gli angoli sono in tutte le categorie, e c’è demerito nostro di non avere avuto la giusta attenzione. Non posso essere contento del risultato di questa sera, ma facendo questo tipo di prestazioni arriveranno i risultati”.

D’Angelo: “Più giusto il pareggio”

Così l’allenatore dello Spezia Luca D’Angelo a fine gara: “E’ stata la prima partita in cui siamo andati in difficoltà. Nelle altre gare abbiamo sempre fatto noi la partita. La squadra riesce a stare in partita perché ha capacità di soffrire, è importante in campionato. Abbiamo giocatori che possono subentrare e dare una mano. L’unità di intenti è molto importante in uno sport di gruppo. Questa cosa è radicata sin dall’anno scorso, quando siamo partiti con il mercato. Chi è arrivato si è ambientato a livello morale oltre che calcistico, questo ci aiuta. Dobbiamo giocare meglio di come abbiamo fatto oggi. Le prime tre partite mi avevano soddisfatto, forse eravamo anche in credito di punti. Oggi era più giusto il pareggio, vado a casa felice per la vittoria ma la prestazione deve tornare quella delle partite precedenti”.