Cesena, l’amarezza di Diamanti: “Partita dominata, meritavamo di vincere” VIDEO

Alessandro Diamanti in sala stampa a Bolzano parte con una battuta: “Daniele De Rossi me lo aveva detto: “Se vieni ad allenare in Italia ti vengono i capelli bianchi”. Al primo errore individuale ci fanno gol, anche in una partita dominata dal primo all’ultimo minuto. Abbiamo speso tanto per pareggiare e alla fine potevamo vincerla. Peccato: abbiamo fatto una partita con spirito, una partita da Cesena. Ho scelto di partire con Gelli e Bisoli in panchina e sono entrati molto bene al momento giusto”.

I cambi hanno dato un buon apporto: “Sono molto felice per Caprini, è entrato bene e con più lucidità poteva fare gol. Ci darà una grande mano sulle fasce”.

Cosa ha pensato sul triplo tentativo fallito dà Druiventak. “Ci lavoriamo tanto, sa dove deve migliorare. Lui dà tutto e ci si aspetta che a un certo punto la metta dentro. Non gli faremo pesare quello che è successo, sperando che la prossima volta centri la porta”.