Cesena, l’amarezza di Ciofi: “Non fare i play-off ci fa stare male” VIDEO

Tocca sempre ad Andrea Ciofi venire a parlare dopo le peggiori uscite: “Sì, è finita nel peggiore modo possibile. Questa è una delle stagioni che mi fa più male da quando sono qui. É arrivato un momento negativo ed è finita male”.

Il mercato di gennaio quanto ha inciso? “All’interno del gruppo non è successo assolutamente nulla e alla fine ho abbracciato tutti i compagni. A gennaio sono andati via dei giocatori e ne sono arrivati altri, io non parlerei dei singoli e non c’è stato assolutamente niente”.

Cole a Carrara ha parlato di mentalità sbagliata, come avete reagito in settimana? “Il mister chiedeva un atteggiamento diverso. Nella nostra mentalità abbiamo cercato di non prendere gol per fare una grande partita oggi, dove abbiamo provato a vincere. Noi volevamo i play-off e non farli ci fa stare male”.